Лавров: основной темой встречи с Тиллерсоном стала Сирия

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Основной темой встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стала ситуация в Сирии. Об этом по итогам переговоров во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В остальном мы с Рексом Тиллерсоном сегодня обсуждали наши контакты по Сирии", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ по итогам встречи сообщил, что военные России и США согласовывают реализацию планов по взятию Ракки и Дейр эз-Зора, чтобы не пострадали общие цели борьбы с терроризмом.

"Продолжаются контакты между военными с тем, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, с одной стороны, по взятию Дейр эз-Зора, с другой стороны, - сказал он. - Военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали".