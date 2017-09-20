Лавров: основной темой встречи с Тиллерсоном стала Сирия

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Основной темой встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стала ситуация в Сирии. Об этом по итогам переговоров во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В остальном мы с Рексом Тиллерсоном сегодня обсуждали наши контакты по Сирии", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ по итогам встречи сообщил, что военные России и США согласовывают реализацию планов по взятию Ракки и Дейр эз-Зора, чтобы не пострадали общие цели борьбы с терроризмом.
"Продолжаются контакты между военными с тем, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, с одной стороны, по взятию Дейр эз-Зора, с другой стороны, - сказал он. - Военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали".