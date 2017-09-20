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Лавров подтвердил приглашение главе МИД Великобритании посетить Россию

Политика
20 сентября, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

В апреле Борис Джонсон отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил приглашение главе МИД Великобритании Борису Джонсону посетить Россию. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя встречу министров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметила Захарова, Джонсон после встречи с Лавровым заявил, что работа над его возможным визитом в Россию идет, но он будет возможным, только когда по этому вопросу будут достигнуты двусторонние договоренности. "Так и было, - продолжила в связи с этим официальный представитель МИД РФ. - Джонсон выразил сожаление в связи с тем, что не приехал в Москву, и сказал, что хотел бы воспользоваться приглашением еще раз. Лавров приглашение переподтвердил".

В апреле Джонсон отменил запланированный визит в Москву из-за ситуации в Сирии.

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Персоны
Джонсон, Борис Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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