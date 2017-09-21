Лавров: НАТО стремится воссоздать климат холодной войны

"Амкар" разгромил "Факел" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 21:37
Минспорт: Франция пропустит ОИ-2018, если спортсменам не гарантируют безопасностьСпорт 21 сентября, 21:24
Промоутер: боксер Ковалев, как и обещал, завершил карьеру УордаСпорт 21 сентября, 21:06
Действующий обладатель Кубка России "Локомотив" выбыл из розыгрыша турнираСпорт 21 сентября, 21:06
В здании ТАСС произошло небольшое задымление из-за короткого замыканияПроисшествия 21 сентября, 21:05
Шишханов заявил о готовности передать свою долю в Бинбанке за рубльЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:26
Суд Украины оштрафовал российскую авиакомпанию Nordwind на $380 тыс. за полеты в КрымЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:21
Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс стремится воссоздать климат холодной войны, отказываясь следовать принципу равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.
"НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ", - подчеркнул министр.