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Толоконский надеется, что власти Красноярского края успешно завершат все начатые проекты

Политика
27 сентября, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Объявивший о своей отставке глава региона отметил, что "многое еще предстоит сделать"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, в среду объявивший об отставке, выразил надежду, что региональные власти успешно завершат все начатые проекты.

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"Много начато, многое еще предстоит сделать. Коллеги все знают как делать, поэтому, я думаю, что эти три года не прошли даром. Они все умеют, все профессионально работают. Я думаю, что все смогут продолжить, смогут завершить, все будет сделано", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в среду вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко написал на своей странице в "Инстаграме", что Толоконский провел закрытую встречу с региональным правительством, на которой объявил о своей отставке. По его словам, губернатор уходит с поста без предложения о будущей работе.

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