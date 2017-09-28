Володин заявил о важности вывода отношений России и Гвинеи на новый качественный уровень

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что России необходимо вывести двусторонние отношения с Гвинейской Республикой на новый качественный уровень.

"Очень важно вывести наши отношения на новый качественный уровень для решения конкретных вопросов и достижения практических результатов", - заявил в четверг на встрече с главой Национальной ассамблеи Гвинеи Клодом Кори Кондиано Володин, слова которого цитирует думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

В этом контексте спикер высказался за расширение межпарламентского взаимодействия. По его словам, важно "начать активную работу в рамках межпарламентской комиссии, которая могла бы проводить заседания раз в полгода в России и Гвинее поочередно". "Такой формат позволит в постоянном режиме предметно обсуждать вопросы, сближая парламенты и насыщая конкретикой наши отношения", - подчеркнул Володин.

Со своей стороны глава Национальной ассамблеи Гвинеи также обратил внимание на необходимость усиления взаимодействия двух стран. Он высказался за создание программы повышения квалификации молодых парламентариев из Гвинеи в Государственной думе. "У российских депутатов намного больше опыта, поэтому мы бы хотели, чтобы наши кадры проходили здесь обучение", - добавил Клод Кори Кондиано. Володин поддержал эту идею, сообщили в управлении.

В среду, в ходе встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде, спикер Госдумы предложил создать межпарламентскую комиссию. С российской стороны ее возглавит председатель думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.