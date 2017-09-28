Путин: зоны деэскалации в Сирии создали условия для прекращения войны

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что создание зон деэскалации в Сирии стало прологом для прекращения войны в этой стране.

"Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам", - заявил журналистам глава российского государства по итогам российско-турецких переговоров. Таким образом Путин оценил работу по созданию зон деэскалации в Сирии.

Путин сообщил, что на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры подтвердили готовность продолжать работу по зонам деэскалации в Сирии. "Подтверждена готовность следовать достигнутым в середине сентября в Астане на шестой международной встрече по Сирии окончательным договоренностям по созданию четырех зон деэскалации, в том числе - в крупнейшей из них в провинции Идлиб", - сообщил российский лидер.

Он напомнил, что инициатива о создании зон деэскалации в Сирии была выдвинута на встрече с Эрдоганом в мае в Сочи. "Надо признать, что работа по реализации данной идеи была очень непростой как для вовлеченных в сирийский конфликт сторон, так и для стран-гарантов астанинского процесса - России, Турции, Ирана", - подчеркнул Путин. Однако, по его словам, "несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата". "Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом, успехом и нашего друга, господина Эрдогана, потому что это он - один из инициаторов этого процесса", - заявил президент РФ.

По его оценке, достигнутые результаты по созданию зон деэскалации - "абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира". "Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно - для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН", - подчеркнул Путин.

По словам Путина, стороны "условились продолжить плотные контакты по линии министерств иностранных дел, военных и специальных служб в целях углубления координации совместных действий по урегулированию кризиса в Сирии, решению других региональных проблем"

Путин добавил, что в ходе переговоров обсудил с Эрдоганом и состоявшийся в Иракском Курдистане референдум о независимости. "Принципиальная позиция России известна, она изложена в заявлении МИД России. Сегодня мы подробно об этом с господином президентом говорили", - сказал российский лидер.