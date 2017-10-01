Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне не пострадали при беспорядках в ходе референдума в Каталонии

Политика
1 октября, 17:52 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 1, октября. /ТАСС

В консульстве РФ в Барселоне сообщили, что обращений от граждан России не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате беспорядков в испанской автономной области Каталония, где в воскресенье проходит референдум по вопросу о независимости. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульстве РФ в Барселоне.

Смотрите также

Ситуация в Каталонии. Онлайн

"Пока обращений от российских граждан не поступало", - отметили в диппредставительстве.

В воскресенье в Каталонии стартовало голосование по вопросу выхода из состава Испании. По всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить проведение плебисцита, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.

По данным региональных властей, в результате беспорядков пострадали более 330 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство республики: режим ЧС в Якутии вводить не требуется
2
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
5
Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно
6
Полиция расследует гибель трех человек в Барселоне
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама