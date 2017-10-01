Россияне не пострадали при беспорядках в ходе референдума в Каталонии

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате беспорядков в испанской автономной области Каталония, где в воскресенье проходит референдум по вопросу о независимости. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульстве РФ в Барселоне.

"Пока обращений от российских граждан не поступало", - отметили в диппредставительстве.

В воскресенье в Каталонии стартовало голосование по вопросу выхода из состава Испании. По всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить проведение плебисцита, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.

По данным региональных властей, в результате беспорядков пострадали более 330 человек.