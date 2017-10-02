У посольства РФ пока нет данных о пострадавших в Лас-Вегасе россиянах

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ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Информации о возможных пострадавших среди россиян в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) на данный момент нет, взаимодействие с Госдепартаментом по этому вопросу осложняется закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении посольства России в Вашингтоне.
"На данный момент сведениями о пострадавших в стрельбе в Лас-Вегасе российских гражданах не располагаем. Запросили у американских властей через Госдеп соответствующую информацию. Взаимодействие на месте осложняется тем, что недавним их решением ликвидировано Генконсульство в Сан-Франциско, в консульский округ которого входил штат Невада", - отмечается в заявлении.
"Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших в Лас-Вегасе и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в посольстве.