Путин: РФ никогда не ведет двойной игры с другими странами, в этом ее преимущество

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия никогда не ведет двойной игры с другими странами. Поэтому, по мнению главы государства, иностранные партнеры предпочитают сотрудничать с Россией.

"Я вам скажу - вы можете верить, можете не верить, а можете спросить у наших партнеров - наше преимущество заключается в том, что мы никогда и ни с кем не ведем двойной игры. Мы всегда честны в отношениях с нашими партнерами, мы открыто излагаем свою позицию", - заявил Путин на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

"Если мы с чем-то не согласны, мы прямо говорим, что наша позиция такая-то, мы имеем в виду вашу позицию, уважаем ее, но действовать будем так и так", - уточнил российский лидер.

На его взгляд, "в этом отношении у нас есть огромное преимущество, потому что мы предсказуемы в отличие от многих других стран". "Именно это, а не наш военный потенциал, и привлекает наших партнеров к развитию отношений с Российской Федерацией", - уверен Путин.

"Само собой разумеется, что и военный потенциал, и экономические возможности играют очень важную, подчас решающую роль. Но не только наши растущие возможности в сфере обороны и безопасности, не только потенциал нашего ОПК - а мы традиционно продаем большое количество вооружений именно на рынки Ближнего Востока, потому что со многими странами региона у нас традиционно, исторически очень добрые и глубокие связи, - но мы развиваем и экономическое сотрудничество", - сказал президент РФ.

Отношения со странами Ближнего Востока

Он констатировал, что у России "за последнее время со странами ближневосточного региона, даже несмотря на экономические проблемы, с которыми мы столкнулись два-три года назад, торговый оборот растет". По данным главы государства, в 2016 году торговый оборот вырос на 12,5%, за первое полугодие 2017 года - на такую же величину. "Причем торговля достаточно диверсифицированная. Это же страны [на Ближнем Востоке], которые сами добывают энергоресурсы, поэтому значительный объем в наших торговых отношениях принадлежит машинам, оборудованию, высокотехнологичным продуктам", - подчеркнул Путин.

"Сейчас, когда в силу недальновидной политики некоторых стран, когда мы были вынуждены отвечать на введенные против нас санкции, рынок сельхозпродукции для многих стран региона Ближнего Востока освободился, они с удовольствием этим воспользовались и развивают сотрудничество с нами в области сельского хозяйства", - заметил президент.

"Мы уверенно смотрим в будущее и российско-саудовских отношений, и отношений с другими странами региона", - заявил глава государства. Среди партнеров РФ он назвал Египет, Иорданию, Израиль, Турцию, Сирию, Иран. "Они [отношения] носят сбалансированный характер, и это будет нам помогать в строительстве отношений в будущем", - полагает Путин.

Он назвал "абсолютно естественным делом" тот факт, что различные страны проводят собственную независимую политику. "Мы когда выстраиваем отношения с той или другой страной, знаем об этом, понимаем это, учитываем это обстоятельство, но это не мешает нам развивать отношения с этими государствами", - отметил российский лидер. По его словам, во времена СССР возможности для сотрудничества были ограничены "в силу различных идеологических стереотипов и советской идеологической заскорузлости". "Сейчас этого нет, сейчас мы открыты для сотрудничества, и наши партнеры это видят", - убежден Путин.