Захарова: РФ надеется, что Испания сумеет преодолеть кризис из-за референдума в Каталонии

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия надеется, что Испании удастся преодолеть кризис в связи с состоявшимся в минувшее воскресенье в Каталонии референдумом о независимости. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, Россию и Испанию объединяет чувство взаимной симпатии и уважения. "На лицо все предпосылки для того, чтобы, несмотря на политическую конъюнктуру, российско-испанское взаимодействие поступательно развивалось в различных областях", - отметила она.
"Сейчас Министерство иностранных дел России, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг референдума о независимости Каталонии, - указала Захарова. - Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это внутреннее дело Испанского Королевства".
"Надеемся, что Испании удастся преодолеть кризис", - подчеркнула дипломат.