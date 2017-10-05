Миклушевский назвал своим главным достижением диалог с гражданским обществом

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ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский назвал развитие связей с гражданским обществом главным достижениями своей работы на посту главы региона.
"Пусть эти достижения оценят люди, журналисты, но самое главное достижение - это выстраивание связей с гражданским обществом", - сказал Миклушевский журналистам. Он напомнил, что работал губернатором пять лет, и отметил, что в начале этого срока в регионе существовал "кризис доверия" к региональным властям. Однако за время его руководства в Приморье была создана общественная палата, заработали общественно-экспертные советы, и ситуацию удалось исправить.
Он также отметил работу по развитию Дальнего Востока и поблагодарил за сотрудничество полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития РФ Александра Галушка. Миклушевский напомнил, что за прошедшие годы в регионе началась реализация программы "дальневосточного гектара", был принят закон о Свободном порте Владивосток, появились территории опережающего развития. "И мы вместе с инвесторами начали реализацию масштабных проектов на сотни миллиардов рублей", - сказал экс-губернатор.
Миклушевский также назвал важными проекты в сфере культуры. "Один работает - это Мариинский театр. Нам предстоит еще открыть филиалы Эрмитажа, русского музея, Третьяковской галереи", - напомнил он.
"Чтобы выполнить все задуманное, я считаю, нужно минимум десять лет. Но судьба распорядилась иначе, жалеть об этом точно не стоит. Вопрос в том, чтобы достойный преемник, а я уверен, что это дойный человек, завершил то, что было задумано президентом, мной, моей командой", - подчеркнул бывший губернатор Приморского края.
4 октября стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".