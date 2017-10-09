Неверов предложил проводить форумы с муниципальными и региональными единороссами

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил проводить ежегодные форумы с муниципальными и региональными депутатами от партии. Политик выступил на заседании фракции единороссов, где он был избран ее новым руководителем.
"Считаю, что нам необходимо обеспечить более эффективный механизм обратной связи с нашими коллегами - региональными парламентариями", - сказал Неверов, напомнив, что это 85 фракций, в которых работают более 3 тыс. депутатов.
"Это, несомненно, скажется на качестве принимаемых решений", - убежден он.
"Поэтому предлагаю проведение ежегодного совместного форума с нашими региональными депутатами, это позволит эффективно реализовать те вопросы, которые поднимаются на региональном уровне", - обратился парламентарий к коллегам.
"Правильно было бы подумать о проведении такого же формата и с депутатами муниципального уровня", - продолжил Неверов. Органы местного самоуправления ближе всего к людям и их проблемам, указал он. "И совместная работа лучше позволит чувствовать повестку", - полагает глава фракции.