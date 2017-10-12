Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Делегация российских парламентариев рассматривает возможность отказа от поездки в США в связи со снятием российских флагов на зданиях генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

"Я думаю, что Дума реагировать не должна. Я думаю, должна реагировать исполнительная власть, Министерство иностранных дел. Но мы рассматриваем как меру возможность отказа от поездки в США. Одна из наших делегаций может отказаться от поездки", - сказал в четверг вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой.