Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов

Дума назначала Фетисова своим спецпредставителем по спорту в межпарламентских организацияхСпорт 12 октября, 10:46
Шарапова победила Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в ТяньцзинеСпорт 12 октября, 10:34
Что мы знаем о фильме "Салют-7"Культура 12 октября, 10:25
Узбекистанский "Бинокор" намерен до 2020 года подать заявку на участие в КХЛСпорт 12 октября, 10:22
Lufthansa договорилась о приобретении большей части подразделений Air BerlinЭкономика и бизнес 12 октября, 10:22
"Ъ": производители технической соли столкнулись с дефицитом полувагонов у ж/д операторовТранспорт 12 октября, 10:13
Мутко: молодежи в России уделяется повышенное внимание как будущему страны и мираСпорт 12 октября, 10:12
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейЭкономика и бизнес 12 октября, 10:09
Пиотровский: цена билета в Эрмитаж будет зависеть от времени годаКультура 12 октября, 10:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Делегация российских парламентариев рассматривает возможность отказа от поездки в США в связи со снятием российских флагов на зданиях генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.
"Я думаю, что Дума реагировать не должна. Я думаю, должна реагировать исполнительная власть, Министерство иностранных дел. Но мы рассматриваем как меру возможность отказа от поездки в США. Одна из наших делегаций может отказаться от поездки", - сказал в четверг вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой.