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Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов

Политика
12 октября, 10:20 UTC+3

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, должен отреагировать МИД

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Делегация российских парламентариев рассматривает возможность отказа от поездки в США в связи со снятием российских флагов на зданиях генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

"Я думаю, что Дума реагировать не должна. Я думаю, должна реагировать исполнительная власть, Министерство иностранных дел. Но мы рассматриваем как меру возможность отказа от поездки в США. Одна из наших делегаций может отказаться от поездки", - сказал в четверг вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой.

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Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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