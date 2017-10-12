Захарова: Москва сожалеет в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКО

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Решение руководства США о выходе из ЮНЕСКО усугубляет положение организации и вызывает сожаление.
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в четверг на сайте российского дипведомства.
"Данное решение руководства США вызывает сожаление. Страна, которая стояла у истоков основания ЮНЕСКО, покидает ее в непростой для организации момент, усугубляя своими действиями ее положение", - подчеркнула она. "При этом необходимо отметить, что США не платят взносы в регулярный бюджет организации с 2011 года, что затрудняет работу организации, срывает выполнение целого ряда важных проектов", - добавила дипломат.
Как она указала, характерно, что заявление о выходе США из ЮНЕСКО прозвучало накануне решающего тура выборов нового генерального директора, которые в эти дни проходят в Париже.
Россия, напомнила Захарова, последовательно выступает за универсальный характер ЮНЕСКО, где представлены все страны и континенты. "Важно подчеркнуть, что мы сотрудничаем с американскими специалистами и экспертами в межправительственных и международных программах ЮНЕСКО - по гидрологии, океанографии, в сфере музейного дела, по проблематике профилактики экстремизма и радикализма посредством образования и другим", - отметила она.
Москва, сообщила дипломат, разделяет озабоченность многих государств чрезмерной политизацией ЮНЕСКО в последнее время. "Надеемся, что новый генеральный директор приложит все усилия для изменения сложившейся ситуации и сосредоточится на сугубо гуманитарной проблематике, что позволит продолжить полезное сотрудничество в областях компетенции ЮНЕСКО со всеми странами, в том числе с США", - заявила она.
В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.