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Захарова: Москва сожалеет в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКО

Политика
12 октября, 20:28 дата обновления: 12 октября, 20:57 UTC+3

Своими действиями Вашингтон усугубляет положение организации, отметила представитель МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Решение руководства США о выходе из ЮНЕСКО усугубляет положение организации и вызывает сожаление.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в четверг на сайте российского дипведомства.

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"Данное решение руководства США вызывает сожаление. Страна, которая стояла у истоков основания ЮНЕСКО, покидает ее в непростой для организации момент, усугубляя своими действиями ее положение", - подчеркнула она. "При этом необходимо отметить, что США не платят взносы в регулярный бюджет организации с 2011 года, что затрудняет работу организации, срывает выполнение целого ряда важных проектов", - добавила дипломат.

Как она указала, характерно, что заявление о выходе США из ЮНЕСКО прозвучало накануне решающего тура выборов нового генерального директора, которые в эти дни проходят в Париже.

Россия, напомнила Захарова, последовательно выступает за универсальный характер ЮНЕСКО, где представлены все страны и континенты. "Важно подчеркнуть, что мы сотрудничаем с американскими специалистами и экспертами в межправительственных и международных программах ЮНЕСКО - по гидрологии, океанографии, в сфере музейного дела, по проблематике профилактики экстремизма и радикализма посредством образования и другим", - отметила она.

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Москва, сообщила дипломат, разделяет озабоченность многих государств чрезмерной политизацией ЮНЕСКО в последнее время. "Надеемся, что новый генеральный директор приложит все усилия для изменения сложившейся ситуации и сосредоточится на сугубо гуманитарной проблематике, что позволит продолжить полезное сотрудничество в областях компетенции ЮНЕСКО со всеми странами, в том числе с США", - заявила она.

В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

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Выход США из ЮНЕСКО
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