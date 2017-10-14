Слуцкий: США следуют схожей стратегии в отношении Ирана и России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел параллель между стратегиями США в отношении Ирана и России, комментируя в пятницу новую стратегию США по Ирану в эфире телеканала "Россия 24".

"Вашингтон в отношении тех стран, которые не укладываются в схему достижения однополярного мироустройства, где единственным полюсом силы будет выступать одна держава - он с этими странами пытается поступить таким образом, чтобы в мировом информационном и политическом пространстве сделать их изгоями. <...> Именно это происходит сегодня по отношению к России, то же самое по отношению к Ирану", - прокомментировал Слуцкий.

Он отметил, что США причисляют страны, которые их не устраивают, к "оси зла" или клеймят другим образом. "Вашингтон даже не трудится что-то поменять в своей стратегии", - добавил он.

В пятницу президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Теперь Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе.