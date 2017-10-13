МИД: Россия надеется, что решение Трампа по СВПД не повлияет на ход выполнения соглашения

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что решение президента США Дональда Трампа не подтвердить Конгрессу добросовестное выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не окажет непосредственного влияния на ход выполнения договоренности. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.
"С сожалением восприняли решение президента США не подтвердить Конгрессу добросовестное выполнение Тегераном СВПД по иранской ядерной программе. Вместе с тем рассматриваем это как элемент внутриполитической дискуссии в рамках американского национального законодательства. Рассчитываем, что этот шаг не окажет непосредственного воздействия на ход выполнения договоренности, хотя очевидно, что он не стыкуется с духом и буквой СВПД".
В МИД также отметили, что РФ исходит из того, что возврат к ситуации вокруг иранской ядерной программы до принятия СВПД и возобновление санкций по линии СБ ООН невозможны.
"В любом случае, вне зависимости от решений отдельных участников договоренности, невозможен возврат к ситуации, которая была вокруг иранской ядерной программы до принятия Плана действий. В частности, ни о каком возобновлении санкций по линии СБ ООН не может быть и речи", - отметили в дипведомстве.