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Путин: Россия будет последовательно развивать демократические институты власти

Политика
14 октября, 19:59 дата обновления: 14 октября, 20:05 UTC+3

Президент РФ считает символичным, что ассамблея Межпарламентского союза проходит в Петербурге, где в начале XX века формировались парламентские традиции и законотворческая практика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ будет последовательно двигаться по пути развития демократических институтов власти.

"Мы будем последовательно двигаться по пути развития демократических представительных институтов власти, повышения авторитета и значимости законодательной ветви власти", - заявил глава государства на открытии ассамблеи Межпарламентского союза.

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Путин отметил, что "в современной России независимый, высокий статус и ключевые полномочия парламента закреплены в основном законе - в Конституции, которой в следующем году исполнится 25 лет".

Президент РФ считает символичным, что ассамблея Межпарламентского союза проходит в Санкт-Петербурге. "Именно здесь в начале прошлого века начал работу первый российский парламент - Государственная дума, формировались парламентские традиции, законотворческая практика и культура парламентаризма", - пояснил он. По словам главы государства, "это наследие, исторические уроки важны для нас и сегодня". "Также как и опыт наших зарубежных коллег в сфере правотворчества, партийного строительства", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что "нынешняя ассамблея Межпарламентского союза - самая представительная за 128-летнюю историю". "Свыше 160 делегаций, из них 96 спикеров 2400 участников", - констатировал глава российского государства. По его мнению, у участников ассамблеи "весьма насыщенная повестка дня", поскольку им предстоит обсудить "защиту прав и свобод человека, борьбу с терроризмом, устойчивое глобальное развитие, роль женщин и молодежи в политике и экономике".

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