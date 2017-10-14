Путин: попытки ограничить контакты парламентариев и ввести санкции недопустимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Попытки ограничить прямые контакты парламентариев разных стран и ввести персональные санкции недопустимы, вредны и глупы. Такую точку зрения президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"К сожалению, мы видим, что в последнее время все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение законодателей. Имею в виду практику введение дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют и парламентарии, - сказал он. - Считаем такую практику недопустимой, вредной и просто глупой".

По мнению президента, ситуация, когда в рамках межпарламентских структур ущемляются целые делегации, контрпродуктивна. Российский лидер выразил сожаление, что и такое тоже случается. "Это на наш взгляд противоречит принципам свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву каждого государства высказывать и цивилизованно, открыто отстаивать свою точку зрения", - подчеркнул он.