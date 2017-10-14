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Путин назвал угрозой эрозию международного права и культуры межгосударственного диалога

Политика
14 октября, 20:00 дата обновления: 14 октября, 20:12 UTC+3

Президент России отметил, что более справедливая архитектура международных отношений отвечает интересам всех стран

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© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал угрозой эрозию международного права и культуры межгосударственного диалога.

"Во всем мире парламенты, как выразители воли народов, играют знаковую, значительную, порой ведущую роль в выработке национальных моделей союза и, конечно, в поиске адекватных ответов на современные вызовы, угрозы, которые являются общими для всех нас, - сказал президент на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. - Отношу к ним эрозию системы международного права, да и самой культуры межгосударственного диалога".

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Российский лидер высказал сожаление по поводу существования такой практики. Обращаясь к участникам ассамблеи, глава российского государства заметил, что они как никто знают ценность закона и права, диалога и свободной дискуссии. Он назвал это "фундаментальными началами парламентской работы" и отметил, что именно поэтому в нынешних условиях столь востребована парламентская дипломатия, которая способна укрепить доверие между государствами и помочь в поиске компромиссных решений острых международных и региональных проблем.

Президент РФ отметил, что более справедливая архитектура международных отношений отвечает интересам всех стран.

"В наших общих интересах - продвигать мирную, созидательную, взвешенную повестку дня, стремиться к снижению конфликтности, не допускать появления новых разделительных линий, в том числе по этническим и религиозным признакам, вместе идти к формированию более справедливой и прочной архитектуры международных отношений", - заявил он.

"Убежден, что подавляющему большинству парламентариев мира близок именно такой подход", - добавил он.

Глава государства пожелал союзу и его участникам успехов и всего самого доброго, после чего объявил ассамблею МПС открытой.

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