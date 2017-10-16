Лавров считает, что в вопросе взаимных экономических санкций должен восторжествовать разум

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Россия и ЕС одинаково заинтересованы в снятии экономических санкций и в скором времени это должно произойти. Такое мнение выразил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), отвечая на вопрос немецкой студентки.

"Все больше и больше политиков, представителей бизнеса вслух говорят о том, что это переходит все разумные пределы, что нужно возвращаться к нормальному сосуществованию, такие голоса слышны и во Франции, и в Италии, и в Германии, и в целом ряде других стран, - сказал он. - Думаю, что разум восторжествует".

По словам министра, "обоюдоострое оружие", санкции, стало причиной того, что товарооборот между Россией и ЕС сократился в два раза. "То, что товарооборот между Россией и ЕС, который достигал более €400 миллиардов не так давно, упал почти вдвое - это прямой результат не только мировой конъюнктуры, цен на нефть, на газ, но и результат тех санкций, которые были введены, и в ответ на которые мы были вынуждены принять свои встречные меры", - пояснил Лавров.

В ответ на просьбу студентки из Германии дать совет, что делать немецкой молодежи в сложившейся ситуации, глава МИД РФ пошутил: "Нас уже обвиняют в том, что мы вмешиваемся в проведение выборов в США, в Германии, во Франции и в Швеции, а вы еще хотите, чтобы мы вмешивались в вашу экономику?".