Лавров: решение каталонского вопроса должно быть найдено в рамках конституции Испании

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Диалог является единственным путем решения каталонского вопроса, решение должно быть найдено в рамках конституции Испании.

Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Рассматриваем это как внутреннее дело Испании. Слышим призывы к диалогу, слышим заявления о готовности к диалогу, в том числе из Барселоны, - сказал он. - Это единственный путь к рассмотрению той ситуации, которая сложилась в результате референдума".

"Надеюсь, что этот диалог начнется и будет найдено решение в рамках конституции Испании и с учетом того, как всем гражданам Испании жить комфортно, в безопасности, в тесном контакте друг с другом. Я другого пути просто не вижу", - отметил Лавров.