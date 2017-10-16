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Лавров: решение каталонского вопроса должно быть найдено в рамках конституции Испании

Политика
16 октября, 10:49 UTC+3

Единственным путем решения вопроса является диалог, уверен министр иностранных дел России

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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Диалог является единственным путем решения каталонского вопроса, решение должно быть найдено в рамках конституции Испании.

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Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Рассматриваем это как внутреннее дело Испании. Слышим призывы к диалогу, слышим заявления о готовности к диалогу, в том числе из Барселоны, - сказал он. - Это единственный путь к рассмотрению той ситуации, которая сложилась в результате референдума".

"Надеюсь, что этот диалог начнется и будет найдено решение в рамках конституции Испании и с учетом того, как всем гражданам Испании жить комфортно, в безопасности, в тесном контакте друг с другом. Я другого пути просто не вижу", - отметил Лавров.

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