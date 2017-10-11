Глава Каталонии высказался за диалог с Мадридом без предварительных условий

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии готовы к диалогу с Мадридом без предварительных условий относительно независимости этой автономной области Испании. Об этом глава региона Карлес Пучдемон заявил в интервью телеканалу CNN, опубликованном в среду.
Как отметил Пучдемон, "на данном этапе самое важное, чтобы не было предварительных условий для переговоров". "Возможно, диалогу способствовало бы то, если два человека, представляющие испанские власти, и два человека, представляющие каталонские власти, просто согласились бы по поводу одного пункта, например, по поводу того, чтобы назвать посредника", - добавил глава Каталонии. Пучдемон отметил, что имеющиеся проблемы следует решать "политическим путем, а не применением полиции".
Глава Каталонии отверг обвинения в том, что его следует задержать за его действия. "Мой арест будет необоснованным шагом и ошибкой, сейчас не подходящий момент, чтобы отправлять в тюрьму людей, с которыми у вас имеются политические разногласия", - пояснил Пучдемон.
"Отношения между Каталонией и Испанией не работают, и поэтому большая часть народа Каталонии хочет, чтобы она была независимым государством", - добавил он.