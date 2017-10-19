Путин: поддержка Европой сепаратизма в ряде стран привела к ситуации с Каталонией

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Поддержка Европой развала ряда стран и отделения Косова привела к росту сепаратистских тенденций, что вылилось, в том числе в ситуацию в Каталонии. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. Вы знаете, в этой связи не могу не отметить: раньше надо было думать об этом", - сказал Путин. "Что, никто не знал о подобных длящихся веками противоречиях внутри самой Европы? Знали ведь, правда? Знали", - подчеркнул российский лидер. Однако, продолжил он, в свое время Европа фактически приветствовала распад целого ряда государств на континенте, "не скрывая радости по этому поводу".
"А зачем же нужно было так бездумно, исходя из политической текущей конъюнктуры и желания угодить, прямо скажу, старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косова, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы, да и в мире?" - поставил вопрос Путин. Между тем, когда Крым объявил о своей независимости, а затем по результатам референдума вошел в состав России, "вот уже почему-то это не понравилось". "А теперь вот, пожалуйста, - Каталония, а в другом регионе - Курдистан, - перечислил президент РФ. - И это может быть еще далеко не исчерпывающий список и возникает вопрос - и что мы будем делать, как к этому относиться?".
Путин заключил, что, по мнению некоторых зарубежных коллег, "есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов". "Подобные двойные стандарты... таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы и других континентов, для продвижения интеграционных процессов во всем мире", - констатировал президент РФ.
Он напомнил, что Россия считает ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании. "Все происходящее - это внутреннее дело Испании и должно быть урегулировано в рамках испанского законодательства в соответствии с демократическими традициями. Знаем, что руководство страны предпринимает шаги в этом направлении", - сказал Путин.