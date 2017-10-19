Путин: значение научного фактора развития стран в мировой политике будет нарастать

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Значение научно-технологического фактора развития стран в мировой политике и безопасности будет нарастать, наряду с геополитическим. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Другим важнейшим фактором, без всяких сомнений, становится научно-технологический, его значение будет только усиливаться, - сказал глава государства. - Так было всегда, но сегодня это будет иметь прорывной характер и очень быстро будет решающим образом влиять на сферу политики и безопасности".

Путин отметил, что таким образом научно-технический фактор приобретает универсальное политическое значение. Он обратил внимание на тот факт, что раньше, оценивая роль и влияние государств, говорили о значении геополитического фактора, о размерах территории, обладании военной силой, природными ресурсами.

По его словам, совершенно очевидно, что сами по себе современные технологии не способны обеспечить устойчивое развитие. "Гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным этическим ценностям, к достоинству человека, - добавил он. - Иначе прекрасный новый мир вместо благоденствия и перспектив для каждого, может обернуться тоталитаризмом, кастовым обществом, конфликтом и ростом противоречий".