Путин: ООН должна оставаться центром международной системы

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. ООН должна оставаться центром международной системы, ей нет альтернативы. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"На наш взгляд, ООН с ее универсальной легитимностью должна оставаться центром международной системы, и всеобщая задача повышать ее авторитет и эффективность. ООН нет альтернативы сегодня", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в 2045 году ООН будет отмечать вековой юбилей. По его мнению, эта организация символизирует способность вырабатывать общие правила поведения несмотря ни на что. "Всегда, когда от этих правил отступали, неизбежно сталкивались с кризисами и негативными последствиями, - предостерег Путин. - За последние десятилетия было несколько попыток принизить роль этой организации, дискредитировать ее или просто-напросто поставить под свой контроль. Все эти попытки предсказуемо провалились или зашли в тупик".

Президент РФ также добавил, что организации нужны реформы, но постепенные, эволюционные и поддержанные широким консенсусом, базовые принципы ООН должны сохраняться.

"Реформы нужны, совершенствование системы ООН нужно, но реформы могут быть только постепенными, эволюционными и, конечно, они должны быть поддержаны подавляющим большинством участников международного процесса внутри самой организации, "широким консенсусом, как в МИД у нас говорят", - сказал российский лидер.

Говоря о праве вето в Совбезе ООН, которое ряд государств также иногда пытаются поставить под сомнение, Путин напомнил, что этот механизм задумывался для того, чтобы избежать прямого столкновения наиболее могущественных держав, как гарантия против произвола и авантюр, чтобы ни у одной, даже самой влиятельной, страны не было возможности придать видимость законности своим агрессивным действиям. "Разумеется, что греха таить, здесь все эксперты знают, что некоторые действия были такими, что ООН задним числом легитимировала действия отдельных участников международного общения. Хоть так, но это тоже ни к чему хорошему не приведет", - заметил президент РФ.

Путин особо подчеркнул, что залог эффективности ООН в ее представительности. "Через годы, через десятилетия базовые принципы ООН должны сохраняться, нет иной структуры, способной отразить всю палитру мировой политики, - заявил Путин, призвав стремиться к гармонизации сотрудничества. - Региональные организации в Евразии, Америке, Африке, АТР должны действовать под эгидой ООН и координировать свою работу, при этом каждое объединение вправе функционировать по собственным представлениям и принципам, отвечающим их культурным, историческим и географическим способностям".

Российский лидер призвал сочетать глобальную взаимозависимость и открытость с сохранением уникальной идентичности каждого народа и каждого региона, с уважением относиться к суверенитету, как основе международных отношений.