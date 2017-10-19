Путин: Запад давил на суд при принятии решения по Косово

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин процитировал документы, свидетельствующие о давлении западных стран на международный суд в Гааге при признании независимости Косово. Глава государства уверен, что тем самым был открыт "ящик Пандоры", в мире стали возникать новые кризисы, как в Каталонии.

Польза многонациональных государств

"Я считаю, что создание мононациональных государств - это не панацея от возможных конфликтов, а наоборот, потому что после различных разделений и суверенитетов создание моногосударств может привести к столкновениям в борьбе за реализацию своих интересов вновь созданных мононациональных государств. Скорее всего, так и будет происходить", - дал прогноз Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". По его мнению, "единые государства в рамках больших границ имеют больше шансов на то, чтобы государство проводило сбалансированную политику". Для примера он привел РФ, численность мусульманского населения в которой составляет около 10%, а для лучшего понимания настроений этой части общества РФ вступила в Организацию Исламская конференция.

Косовский архив

Путин напомнил о том, как признавалась независимость Косова. Президент, достав бумаги, прочитал: "8 октября 2008 года Генассамблея ООН приняла резолюцию 63/3, вопрос - соответствует ли одностороннее провозглашение независимости временными институтами Косова нормам международного права. И задала этот вопрос международному суду в Гааге. 22 июня 2010 года, после двухгодичного рассмотрения, международный суд вынес соответствующее консультативное заключение, в котором постановил, что декларация о независимости Косова от 17 февраля 2008 года не нарушила общее международное право". Он добавил, что "все оценки и заключения суда касаются не только случая Косова, а вопросы применимости международного права к объявлению независимости частью одного государства в принципе". "Это расширительное толкование, это открыть "ящик Пандоры", - уверен Путин.

Далее он процитировал заключение международного суда от 2010 года: "Пункт 79. Практика государств не свидетельствует о появлении в международном праве нового правила, запрещающего провозглашение независимости в подобных случаях. Никакого общего запрета - пункт 81 - на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности ООН. Пункт 84. Международный суд считает, что общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на декларации о независимости. Соответственно, он приходит к заключению о том, что декларация о независимости от 17 февраля 2008 года не нарушила общее международное право".

Российский лидер привел примеры и того, как "западные страны добивались этого, давили на этот международный суд, что рекомендовали". "США что рекомендовали международному суду в письменном виде, Госдеп писал: принцип территориальной целостности не исключает появления новых государств на территории существующих государств. Декларации о независимости могут нарушать внутреннее законодательство, однако это не означает, что происходит нарушение международного права. Во многих случаях, включая Косово, обстоятельства декларации о независимости могут свидетельствовать о фундаментальном уважении международного права со стороны нового государства", - прочел документ Путин.

Затем он процитировал еще несколько материалов: "Германия. Этот вопрос - о праве народов на самоопределение - к таким народам не применяется международная правовая норма об уважении территориальной целостности государства". "Решили объявить независимость, ну и молодцы, к этому государству не применяется эта норма о целостности", - пояснил глава государства позицию Германии. В папке российского лидера были и документы из Великобритании и Франции, которые также свидетельствуют, что, по мнению этих стран, независимость Косова не противоречит международному праву.

"А потом реакция была на это решение международного суда. Вот госпожа [Хиллари] Клинтон пишет: Косово - независимое государство и его территория неприкосновенна, призываем все государства не зацикливаться на вопросе о статусе Косова и внести свой конструктивный вклад в поддержание мира и стабильности на Балканах. Призываем страны, еще не признавшие Косово, сделать это", - прочел Путин. И продолжил знакомить участников заседания с документами: "Германия. Консультативное заключение международного суда подтверждает нашу правовую оценку легитимности декларации о независимости Республики Косово, оно подкрепляет наше мнение о том, что независимость и территориальная целостность Республики Косово являются неопровержимым фактов. Франция. Независимость Косова необратима, заключение международного суда, положившее конец правовым дебатам по этому вопросу, стало значимой вехой и позволит всем сторонам посвятить себя отныне иным важным проблемам, требующим решения".

"Иные важные проблемы возникли сейчас. И сейчас, когда эти иные важные проблемы возникли, в том числе в Каталонии, теперь уже никому не нравится. Не нравится! Вот это и есть то, что я называю двойным стандартом", - подчеркнул глава государства.

Позиция Москвы по Каталонии

"Я говорю о том, что мы надеемся, что будет решена проблема, исходя из испанского законодательства, исходя из Конституции. Этим, по-моему, все сказано", - заявил Путин.

По его словам, "в таких вопросах нужно быть очень аккуратными и очень чуткими к тому, что происходит". "Мы рассчитываем на то, что все будет решаться в рамках демократических институтов и процедур, не будет никаких политических заключенных и так далее", - сказал глава государства. Он добавил, что "это внутреннее дело той или иной страны".