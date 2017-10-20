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Москва и Вашингтон продолжают диалог по стратегической стабильности, Ирану и КНДР

Политика
20 октября, 13:46 дата обновления: 20 октября, 14:25 UTC+3

При этом замглавы МИД РФ отметил, что в вопросах двусторонних отношений ситуация не такая благоприятная

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия и США поддерживают контакты по вопросам стратегической безопасности и ядерным программам Ирана и КНДР. Такое заявление в пятницу сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на площадке Московской конференции по нераспространению, которая проходит 19-21 октября.

"Мы не испытываем трудностей в поддержании контактов по вопросам стратегической стабильности и другим смежным вопросам с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном или на любом другом уровне, - сказал он. - Мы постоянно работаем в разных форматах, в частности обсуждая северокорейскую проблематику и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД)".

Однако, по словам дипломата, в вопросах двусторонних отношений ситуация не столь благоприятна. "Атмосфера так называемого двустороннего раздражения сохраняется, нет никакого прогресса в этом направлении, - отметил Рябков. - Более того, ситуация усугубляется постоянными необоснованными обвинениями в адрес России".

Изменение СВПД нереалистично

Рябков также заявил, что Москва считает нереалистичным внесение изменений в СВПД.

"Что касается Ирана, то появившиеся на днях новые элементы американского подхода к данной ситуации... они не могут не вызывать озабоченность, - сказал он. - В силу того, что они предполагают переделку с трудом выработанного соглашения. Соглашение [по иранской ядерной программе] представляет собой очень хрупкий, тонко выверенный комплекс договоренностей, баланс интересов".

"Поэтому сейчас пытаться все это изменить, что-то добавить, где-то убавить, причем сделать это по центральным, ключевым элементам имеющиеся договоренности, на мой взгляд, нереалистично, - отметил Рябков. - Задача должна состоять как раз в обеспечении эффективного и полного выполнения существующей договоренности, которая прекрасно служит интересам безопасности всех участвующих в ней стран, региональной безопасности, международной безопасности и стабильности".

Российская сторона, подчеркнул он, "будет работать в пользу сохранения и укрепления СВПД, его полного выполнения всеми участниками". "Мы сами будем действовать таким образом", - заявил Рябков.

Урегулирование ситуации на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва приветствует любые предложения по нахождению развязок по КНДР, не гонится за "авторским правом" в процессе урегулирования.

"Что касается Северной Кореи, то чем меньше будет попыток играть на повышение ставок, угрожать, использовать ситуацию для оказания силового давления, тем меньше будет шансов, что ситуация выйдет из-под контроля, - сказал Рябков. - Мы уверены в том, что альтернативный путь есть".

"Кто-то нас критикует за нереалистичность идей, изложенных в том числе в российско-китайской дорожной карте, - отметил он. - Но те, кто критикуют, сами не предлагают никаких альтернативных идей. Смысл наших предложений, в том числе, в том, чтобы пригласить всех к диалогу".

"Мы приветствуем любое добавление в копилку соображений, предложений, любой творческий вклад будет нами приветствоваться, - подчеркнул заместитель главы МИД РФ. - Мы не гонимся за "авторским правом" в этой сфере, мы движимы только единственной задачей помочь найти развязки".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран КНДР Россия
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