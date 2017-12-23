Турчак: число желающих очернить РФ с приближением президентских выборов будет нарастать

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Количество желающих очернить Россию с приближением президентских выборов 18 марта 2018 года будет только нарастать, поэтому единороссам нужно постараться привлечь как можно больше граждан на избирательные участки, чтобы продемонстрировать единство страны. Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на пленарном заседании съезда партии.

"Еще одна немаловажная задача - участие членов партии в работе избирательных комиссий. Необходимо в тесном взаимодействии с представителями других ответственных политических сил сделать ее абсолютно соответствующей и духу, и букве закона", - сказал партийный деятель. "Цели у нас у всех общие: честная, открытая электоральная процедура, результаты которой не могут и не должны быть подвергнуты никакому сомнению", - добавил он.

"Нельзя забывать, что количество желающих очернить нашу страну, нашу власть, нашу политическую систему по мере приближения марта будет только нарастать", - предупредил Турчак, отметив, что, по сути, это борьба с крепнущей Россией. "Поэтому еще одна задача - приложить максимум усилий для привлечения на избирательные участки в день голосования как можно большего числа наших граждан, чтобы ответить всем критикам: Россия едина", - заключил он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК РФ в пятницу сообщил, что получил уведомления о проведении съездов по выдвижению кандидатов в президенты от 17 партий и сообщения о проведении собраний в поддержку 19 самовыдвиженцев.

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Съезд "Единой России" в субботу принял решение о поддержке участия Путина в выборах главы государства 2018 года. Единороссы вошли в оргкомитет, занимающийся созывом инициативной группы по выдвижению Путина, и, как ожидается, будут включены в саму группу. Ее заседание запланировано на 26 декабря.