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Небензя: форум по Сирии в Сочи нацелен на поддержку переговоров под эгидой ООН в Женеве

Политика
10 января, 2:36 UTC+3 ООН ООН 10, января. /ТАСС

Постпред России в ООН выразил надежду, что представители ООН поучаствуют в сочинском форуме

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ООН, 10 января. /ТАСС/. Конгресс по национальному диалогу, который пройдет в Сочи 29-30 января, не является обособленным мероприятием и нацелен на поддержку межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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Он выразил надежду на то, что представители ООН примут участие в форуме в Сочи. "Мы думаем, что в интересах ООН участвовать, потому что Сочи - это не обособленное мероприятие, оно должно внести вклад в процесс под эгидой ООН", - сказал дипломат.

По его словам, Москва последовательно подчеркивала, что Конгресс по национальному диалогу - "это не альтернатива" женевскому процессу, как полагает сирийская оппозиция. "Мы говорим это всем, начиная с генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] до [его спецпосланника по Сирии] Стаффана де Мистуры, всем участникам [переговоров в Женеве], сирйискому правительству и оппозиции, всем, а также другим государствам-членам", - отметил Небензя. По его словам, цель готовящегося форума - "придать новую силу процессу под эгидой ООН в Женеве, нацеленному на политическое урегулирование в Сирии".

Делегация ВКП провела на этой неделе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и делегациями ряда стран, высказав им свое негативное отношение к Конгрессу по национальному диалогу. Как утверждал во вторник по итогам серии переговоров в Нью-Йорке официальный представитель ВКП Яхья аль-Ариди, форум в Сочи "рискует подорвать" дискуссии под эгидой ООН в Женеве.

Конгресс национального диалога в Сочи

О созыве 29-30 января 2018 года Конгресса по национальному диалогу в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане совещании государств - гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН. В конце декабря около 40 вооруженных группировок во главе с так называемой Сирийской свободной армией (ССА) объявили об отказе направить своих представителей на Конгресс в Сочи в случае, если на форуме не будет подниматься вопрос о судьбе президента Башара Асада. Уход сирийского лидера с поста в начале переходного периода является одним из программных требований оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП), что стало причиной провала восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

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Небензя, Василий Алексеевич
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