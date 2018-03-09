Путин: обвиняемые во вмешательстве в выборы в США с тем же успехом могли быть американцами

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Люди, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы. с таким же успехом могли быть американцами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир во пятницу.

"Ничего не изменилось с той встречи в Санкт-Петербурге [предыдущего интервью телеканалу - прим. ТАСС]. Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы", - сказал он.

"Слушайте, мир очень большой и многообразный. И у России и США весьма сложные взаимоотношения. И часть наших людей имеет свое мнение по поводу этих отношений. Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы", - добавил президент.

Ранее аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера подготовил обвинительное заключение по "делу РФ". 13 граждан России и три российские организации обвиняются в попытках вмешаться в ход предвыборной президентской гонки 2016 года и американские политические процессы. В частности, среди обвиняемых указаны 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований" и предприниматель Евгений Пригожин.

Глава Белого дома Дональд Трамп и его ключевые помощники не раз отвергали обвинения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами из России в период предвыборной кампании. В свою очередь Москва также неоднократно опровергала утверждения о "вмешательстве" в американские выборы.