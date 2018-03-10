Путин: Россия не выдаст США лиц, обвиненных во вмешательстве в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Россия никогда не выдаст США тех лиц, которых Вашингтон обвинил во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, которое было показано в эфире в пятницу.

"Никогда. Россия не экстрадирует своих граждан, как и Соединенные Штаты", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова были даны в переводе на английский язык.

"Разве Соединенные Штаты экстрадируют своих граждан кому-нибудь?" - отметил президент. "Это во-первых. Во-вторых, я не вижу, что они совершили что-то противозаконное", - добавил он.

При этом глава государства не исключает, что россияне, которых в США обвинили во вмешательстве в выборы, могли работать на американскую сторону. Путин заявил, что эти люди "не являются государственными служащими" и "не представляют правительство и интересы российского государства". Президент отметил, что речь может идти о лицах с несколькими гражданствами или о тех, кто имеет вид на жительство в США.

"Может быть, американцы заплатили им за эту работу, откуда вы знаете? Я не знаю", - указал Путин. Он также не исключил, что указанные лица, "будучи в России, работают на американские компании". "Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов [в президенты США]", - добавил глава российского государства.

Президент повторил, что лица, обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы 2016 года, не являлись представителями российского правительства. "Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?" - отметил Путин.

По словам президента, какие-то лица могли в этих целях "использовать определенные инструменты в других странах". Они могли отправлять информацию "из Франции, из Германии, из Азии, из России", указал глава государства. "Какое отношение это имеет к нам?" - спросил он.

Москва не поощряет вмешательство в выборы

Путин заявил также, что Россия даже не видит смысла во вмешательстве в ход президентских выборов в США.

"Мы не ставим перед собой такую цель, как вмешательство в выборы. Мы не видим, какой цели мы можем достичь, предпринимая подобное вмешательство. Нет у нас такой цели", - сказал президент.

"Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?" - добавил президент.

Путин подчеркнул, что РФ не поощряет вмешательство в выборы в других государствах и не занимается такими действиями.

Отвечая на вопрос ведущей, поощряет ли Россия действия, направленные на вмешательство в политические процессы в других странах, российский лидер сказал: "Нет. Мы не поощряем их и не отдаем приказы [о совершении таких действий]".

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Обвинения в адрес "Агентства интернет-исследований"

Владимир Путин заявил в интервью каналу NBC, что предприниматель Евгений Пригожин, обвиняемый в США во вмешательстве в американские выборы, не является его другом.

"Я знаю такого человека, но я бы не стал считать его одним из моих друзей. Это выворачивание фактов наизнанку", - сказал он. "Есть такой бизнесмен, он занимается ресторанным бизнесом и некоторым другим, но он не государственный служащий. Мы не имеем к нему никакого отношения", - добавил российский лидер.

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых - Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

Ведущая NBC Мегин Келли поинтересовалась у Путина, связывался ли он с Пригожиным после этого. Президент РФ ответил, что не делал этого, у него есть "другие дела и проблемы".

"Он не мой друг. Я знаю этого человека, но он не в списке моих друзей, - продолжил глава государства. - Он известен, ну и что? В России много известных людей".

Путин также отверг утверждения ряда американских лиц о том, что Пригожин якобы делает за него "грязную работу". "Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю, - я делаю открыто. Это штамп у вас - у вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы занимаемся тем же самым, но это не так", - заверил он.

Келли попросила его прокомментировать сообщения в прессе США о причастности Пригожина к частным военным формированиям в Сирии, в составе которых есть россияне. "У этого лица могут быть различные интересы, включая, к примеру, топливно-энергетическую промышленность в Сирии. Тем не менее, мы никак не поддерживаем его. Мы не помогаем ему", - сказал Путин.