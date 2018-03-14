Посольство РФ: поддержка Канады необоснованных обвинений РФ Британией вызывает недоумение

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Заявление главы МИД Канады Христи Фриланд о поддержке Оттавой необоснованных обвинений Великобритании в адрес России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вызывает недоумение. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Канаде, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Посольство России в Канаде выражает недоумение в связи с поспешным заявлением канадского министра иностранных дел в поддержку необоснованных и неприемлемых обвинений Великобритании в связи с "делом Скрипаля", - отмечается в документе. Посольство РФ подчеркнуло, что "попытка Великобритании возложить вину на Россию на основании неких туманных "подозрений", а не заслуживающего доверия расследования, неоспоримых фактов и надлежащих международных процедур в высшей степени контрпродуктивна и заслуживает самого серьезного осуждения".

Ранее в среду Фриланд заявила, что правительство Канады предложило Великобритании помощь в расследовании отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, и призвала другие государства оказать полное содействие британскому следствию. Фриланд добавила, что "вероятное участие России в этой атаке является нарушением основ [мирового] порядка".

Также в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. Им дали неделю, чтобы покинуть Великобританию. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".