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Работники избиркома Севастополя не придали значения угрозам Порошенко по поводу санкций

Политика
15 марта, 11:15 дата обновления: 15 марта, 12:50 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, марта. /ТАСС

Глава комиссии Александр Петухов пояснил, что заявления киевских властей ему и его коллегам "неинтересны"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Члены избиркома Севастополя не обращают внимания на заявления президента Украины Петра Порошенко о возможности введения персональных санкций в отношении организаторов выборов президента РФ на Крымском полуострове, заявил ТАСС в четверг глава избиркома города Александр Петухов. Председатель избиркома Республики Крым Михаил Малышев назвал слова украинского президента "воззванием в никуда".

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Ранее сообщалось, что Порошенко заявил о необходимости ввести персональные санкции в отношении организаторов выборов президента РФ в Крыму 18 марта этого года. Порошенко также сказал, что Украина уделит большое внимание тому, чтобы на выборах президента РФ не было наблюдателей.

"Мы готовились, готовимся и будем продолжать готовиться к 18 числу, чтобы каждый избиратель Севастополя смог прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Никто никаких проблем в заявлениях, которые звучат со стороны киевских властей, для себя не видит, мы просто не обращаем на это внимания, нам это неинтересно. Мы с Россией, мы вместе", - сказал Петухов.

В свою очередь, глава избиркома Республики Крым отметил, что заявления Порошенко никак не повлияют на работу крымских избирательных комиссий. "Это никоим образом не повлияет на работу ни мою, ни членов территориальных комиссий, ни членов участковых комиссий. Это очередное его [Порошенко] воззвание в никуда", - сказал Малышев ТАСС.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказывается признавать Крымский полуостров частью России.

В этом году Севастополь и Республика Крым впервые после воссоединения с Россией примут участие в выборах президента РФ.

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