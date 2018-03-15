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Медведев поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера

Политика
15 марта, 13:59 UTC+3

Российский премьер отметил заинтересованность двух стран в сотрудничестве и реализации совместных проектов

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Убежден, что развитие взаимовыгодных связей в экономической и гуманитарной областях, реализация новых совместных проектов в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Германии", - отметил Медведев в поздравительной телеграмме канцлеру.

14 марта большинство депутатов германского Бундестага проголосовало за переизбрание Меркель на пост главы правительства. В тот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель грамоту о назначении канцлером ФРГ. После этого Меркель приняла в Бундестаге присягу как новый канцлер ФРГ.

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