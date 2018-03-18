Самые западные избирательные участки открылись в России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Голосование стартовало на всей территории РФ - в 9:00 по московскому времени открылись участки в самой западной Калининградской области. К этому времени в регионах Дальнего Востока проголосовали уже от 25% до 30% избирателей, причем на Камчатке голосующие уже успели съесть приготовленную специально для них уху из 50 кг рыбы.

В СЗФО открылись последние участки

В 9:00 по московскому времени открылись участки в Калининградской области.

Для удобства избирателей в нескольких городах Северо-Западного федерального округа работает бесплатный общественный транспорт, пройдут массовые мероприятия. Несколько участков на крупных предприятиях непрерывного цикла открылись на час раньше, чтобы дать возможность проголосовать работникам.

В Парфинском районе Новгородской области пять избирательных участков открылись в 7:00. Перенос связан с непрерывным циклом работы местного фанерного комбината, на котором трудятся более 900 человек, сообщили ТАСС в управлении предприятия. "В первые минуты на каждом избирательном участке люди уже побывали, это в основном работники комбината. Работа оживляется, молодые люди идут, очень это радует," - рассказали ТАСС в ТИК Парфинского района.

В ЦФО и ПФО участки открылись без нарушений

По предварительной информации, в регионах ЦФО выборы начались без нарушений. "Все участки открылись вовремя, без нарушений. Четыре участка в Гусе-Хрустальном, начали работать в 7:00 мск для удобства сотрудников местных промышленных предприятий", - сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Владимирской области Сергей Канищев.

В Ярославской области два избирательных участка - №729 и №527 - открылись на два часа раньше, чем остальные. Они начали работу не в 8, а в 6 часов утра по московскому времени, чтобы работники двух предприятий с непрерывным циклом смогли проголосовать.

День выборов в Ивановской и Тверской областях стал последним "зимним", если судить по погоде. По данным ивановского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, столбики термометров на момент открытия участков, например, в городах Приволжск, Шуя и Иваново опустились практически до отметки в минус 30 градусов. Немного теплее в Тверской области, здесь утром избирателей ждал 20-градусный мороз и сильная гололедица на дорогах. Зато днем потеплеет благодаря весеннему солнцу, ожидается, что воздух прогреется до минус 2 градусов.

В регионах ПФО голосование продолжается не только на избирательных участках. Так, в Нижнем Новгороде подготовились и к проведению выездного голосования в родильном доме.

Большое внимание в ходе выборов уделяют прозрачности процесса голосования. Качество проведения выборов Оренбургской области, где работают 1,7 тыс. избирательных участков, оценят 12 краткосрочных и два долгосрочных наблюдателя из Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ.

В Саратовской области в день голосования работает 1891 избирательный участок. Из них 276 оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), еще 625 - системами видеонаблюдения. В Пермском крае КОИБами оснащена половина всех избирательных участков, также во всех территориальных избирательных комиссиях и на 869 самых крупных участках в крае, где голосует три четверти всех избирателей, используется видеонаблюдение.

На Юге участки охраняют казаки

Глава Крыма, жители которого впервые участвуют в выборах президента РФ, Сергей Аксенов прибыл на участок для голосования первым, примерно за 10 минут до его открытия. Зарегистрировавшись, политик прошел в кабинку для голосования, а оттуда - к комплексу обработки избирательных бюллетеней, с помощью которого и проголосовал.

В комментариях журналистам глава Крыма пояснил, что голосует "за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию". "Сегодня важен каждый голос, это ответственность, гражданский долг каждого человека. Это благодарность нашей стране - России за мирное небо над головой", - сказал он.

Часть избирателей округа проголосовала досрочно. Так, более 100 моряков, находящихся в дальнем плавании, в Южном Федеральном округе уже сделали выбор. Избирательные участки были образованы на пяти судах. "Их результаты хранятся в сейфе. В соответствии с законом, они запечатаны и хранятся до 20:00", - пояснила ТАСС представитель избирательной комиссии Новороссийска.

В южных регионах охранять порядок помогают казаки. Так, в Краснодарском крае к охране порядка привлекли 7,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. "Казаки будут без шашек, но в парадной форме казачьих дружин. Они будут нести службу не на самих участках, а возле них - следить за общественным порядком. На самих участках дежурят сотрудники правоохранительных органов, а казаки - это дополнительные силы", - пояснил ТАСС замглавы Крыловского района Михаил Юрченко.

На Кавказе дарят подарки

В соседней Карачаево-Черкесии голосование проводится на 251 избирательном участке, два из них временные. В день выборов впервые голосующие жители республики и избиратели в возрасте 90 лет и старше получат памятные сувениры. Для более чем 1,6 тыс. долгожителей региона избирком КЧР подготовил кружки с логотипом выборов и пожеланиями на родном языке. "Впервые в выборах будут участвовать более 3 тыс. жителей КЧР, они получат молодежный аксессуар - наушники с символикой выборов", - рассказали в республиканском избиркоме.

В Ингушетии подарки получат впервые голосующие избиратели и молодожены, которые решат исполнить гражданский долг в день свадьбы, которые в республике традиционно играют в воскресенье. В городе воинской славы Малгобеке будут дарить гаджеты каждому сотому проголосовавшему, а на избирательных участках Назрановского района подарки получат избиратели старше 90 лет.

Во Владикавказе выборы пройдут под выступления хоровых коллективов и вокально-инструментальных оркестров. На 11 площадках города танцевальные коллективы исполнят массовый осетинский танец "Симд". В Кабардино-Балкарии на избирательный участок в высокогорном селении Булунгу придут представители сразу трех поколений семьи Кетенчиевых: дедушка, бабушка, четверо детей и шестеро внуков, а в селение Дейское Терского района планируется организованное голосование трех родов: Тлеужевых, Алкашевых, Гонибовых (всего 80 человек). Также предусмотрена возможность голосования по месту пребывания для туристов в Приэльбрусье.

На север Урала - на снегоходах

К голосованию в Свердловской области присоединились и священнослужители, в частности, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перед богослужением в храме в честь Благовещения Божией Матери, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Кроме того, досрочно проголосовали более 3 тыс. жителей региона, которые проживают в отдаленных территориях.

Для проведения досрочного голосования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) члены окружного избиркома преодолели сотни километров на вертолетах, снегоходах и вездеходах, чтобы добраться до избирателей в труднодоступных районах. "По его результатам проголосовало порядка 41 тыс. человек, это 11% от всего количества избирателей", - пояснили ТАСС в окружном избиркоме, отметив, что в настоящее время нарушений на избирательных участках не зафиксировано.

В Челябинской области постарались приспособить участки для инвалидов, пояснили ТАСС в пресс-службе регионального избиркома. "Примерно на семи избирательных участках работают сурдопереводчики. Абсолютно все избирательные участки снабжены брошюрами для слабовидящих, напечатанные крупным шрифтом, и брошюрами для тех, кто не видит, напечатанными шрифтом Брайля", - сказали в пресс-службе.

В Сибири активно голосуют бабушки

Голосование в регионах Сибири в самом разгаре. Если утром наблюдатели и избирательные комиссии многих регионов констатировали активность, в основном, старшего поколения, то к полудню на участки потянулась и молодежь. Юлия Дацуля, наблюдатель от общественной палаты Омской области - самого западного региона Сибири, рассказала ТАСС, что такая картина наблюдается и в этом регионе - молодежь на участках ждут позднее.

"Сегодня выборы проходят хорошо. В качестве наблюдателя я в выборах участвую не первый раз, сегодня люди активнее принимают участие, в основном это старшее поколение, молодежь еще спит. Пока никаких нарушений не зафиксировано", - сказала она.

Проголосовали известные в Сибири "бабушки". Красноярская пенсионерка-путешественница - 90-летняя "баба Лена" - приобрела общенациональную популярность несколько лет назад, когда москвичка Екатерина Папина встретила ее во Вьетнаме, рассказала о ней в социальных сетях. Легкая на подъем пенсионерка побывала в Германии, Израиле, Таиланде, Чехии. В воскресенье "баба Лена" планировала прийти на избирательный участок первой, но проспала.

А в Алтайском крае на участок пришла жительница села Заковряшино Крутихинского района Раиса Павловна Панькова, которой в этом году должно исполниться 105 лет. Она рассказала ТАСС, что всегда ходит на выборы, а в этот раз еще и поучаствует в конкурсе селфи на участках. Правда, своего смартфона, чтобы сделать селфи, у Раисы Павловны нет. "Но добрые люди обещали помочь сделать селфи на участке: вдруг удастся выиграть телевизор, а то мой уже совсем старый", - сказала она.

Сельские жители на Дальнем Востоке голосуют активнее

На Камчатке уже вторая половина дня, но избиратели по-прежнему активно идут на участки, где для них приготовлены сюрпризы. Так, на участке №18 в центре культуры и досуга "Сероглазка" в Петропавловске-Камчатском избирателей угощали ухой. "У нас была очень свежая рыба - нерка, кета и горбуша. Нам ее предоставил рыболовецкий колхоз. Уха получилась очень вкусная", - рассказала заместитель директора центра Екатерина Зубенко. По ее словам, к середине дня съели уже 160 литров ухи.

В Приморском крае голосовал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он смог это сделать в городе Большой Камень, где находится с рабочей поездкой.

В Амурской области жители районов голосуют активнее, чем горожане. По информации амурского избиркома на 12:00, в голосовании приняли участие более 185 тыс. человек, явка составила 29,53%. Этот показатель выше, чем на выборах президента в 2012 году. Тогда в первой половине дня в голосовании приняли участие более 164 тыс. человек - 25,11% избирателей.

"Лучшую явку показали избиратели Шимановского района - 52,86%. Меньше всего - в Тынде 22% и в городе Благовещенск 23,14%. Отмечу, что это общая тенденция на протяжении нескольких лет. Наверное, сельские жители просыпаются, считают нужным исполнить свой гражданский долг и далее заниматься своими делами", - сказал член избирательной комиссии Амурской области с решающим правом голоса Алексей Качан.

Всего же на 12:00 местного времени в регионах Дальнего Востока уже проголосовали от 25 до 30% избирателей, что на 6-7%. больше, чем в 2012 году.