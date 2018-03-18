Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Камчатке и Чукотке закрылись участки для голосования на выборах президента РФ

Политика
18 марта, 11:00 дата обновления: 18 марта, 11:31 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 18, марта. /ТАСС

Эти два региона являются самыми восточными в России, поэтому здесь голосование началось и завершилось раньше, чем в остальных субъектах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ закрылись на Камчатке и в Чукотском автономном округе в 20:00 по местному времени (11:00 мск), передает корреспондент ТАСС.

Всего на Камчатке работали 194 стационарных избирательных участка для более чем 230 тыс. избирателей.

В Чукотском автономном округе работали 55 пунктов голосования для 30 тыс. избирателей.

Эти два региона являются самыми восточными в России, поэтому здесь голосование началось и завершилось раньше, чем в остальных субъектах.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации: особенности избирательной кампании в 2018 году

Как подводят итоги голосования на выборах президента РФ. Досье

Правила голосования на выборах президента РФ. Досье

Избирательный бюллетень на выборах президента РФ. Досье

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край Выборы президента РФ - 2018 Чукотский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
2
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
3
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
4
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
5
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте