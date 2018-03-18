На Камчатке и Чукотке закрылись участки для голосования на выборах президента РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ закрылись на Камчатке и в Чукотском автономном округе в 20:00 по местному времени (11:00 мск), передает корреспондент ТАСС.

Всего на Камчатке работали 194 стационарных избирательных участка для более чем 230 тыс. избирателей.

В Чукотском автономном округе работали 55 пунктов голосования для 30 тыс. избирателей.

Эти два региона являются самыми восточными в России, поэтому здесь голосование началось и завершилось раньше, чем в остальных субъектах.