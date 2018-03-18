Путин: Москва не будет отвечать Киеву на безобразное ограничение прав избирателей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает безобразием допущенное Украиной ограничение россиян в праве выбирать президента РФ, однако Москва оставит этот шаг Киева без ответа. "Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм, - заявил он журналистам. - А Россия отвечать ничем не будет".

Путин отметил, что украинцы являются братским народом для россиян. "И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив - сделаем все для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома", - добавил глава государства.

Избирательные участки, организованные на Украине для голосования на выборах президента России, были закрыты в воскресенье в 21:00 мск, однако из десятков тысяч находящихся в этой стране россиян ими, по сути, смогли воспользоваться только сотрудники дипломатических представительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве, а также генеральных консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.