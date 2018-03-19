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Захарова: "накат" Запада на выборы президента РФ был очевиден и беспрецедентен

Политика
19 марта, 1:19 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в связи с этим большое внимание было уделено "информационному сопровождению" голосования на участках в посольствах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Попытки Запада оказать давление и повлиять на выборы президента России были очевидны и беспрецедентны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы большую часть работы сфокусировали именно в информационном направлении. Мы понимали, что "накат" Запада на наши выборы был очевиден и беспрецедентен, и что начнут говорить, [что голосование прошло] "непрозрачно", что-то ещё придумают. Поэтому даже на тех точках, которые были развернуты в посольствах, мы сфокусировались на информационном сопровождении", - сказала дипломат.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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