Захарова: "накат" Запада на выборы президента РФ был очевиден и беспрецедентен

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Попытки Запада оказать давление и повлиять на выборы президента России были очевидны и беспрецедентны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы большую часть работы сфокусировали именно в информационном направлении. Мы понимали, что "накат" Запада на наши выборы был очевиден и беспрецедентен, и что начнут говорить, [что голосование прошло] "непрозрачно", что-то ещё придумают. Поэтому даже на тех точках, которые были развернуты в посольствах, мы сфокусировались на информационном сопровождении", - сказала дипломат.