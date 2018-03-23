Лавров: каждая страна должна сама принимать решение по работе своих дипломатов в РФ

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Каждая страна должна сама принимать решение о службе своих дипломатов в России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о возможном отзыве рядом государств ЕС дипломатов из РФ.

"Каждая страна должна сама принимать решения на основе собственного понимания чувства достоинства. Расследование [дела Скрипаля] даже не завершилось, и Британия пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги", - сказал министр.

Как сообщил ранее ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также хотят последовать примеру Лондона и рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. Кроме того, по словам собеседника, лидеры стран ЕС приняли решение отозвать для консультаций из Москвы посла сообщества Маркуса Эдерера.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Впоследствии Лондон, не предъявив доказательств, выслал из страны 23 российских дипломата, а также заявил о других антироссийских мерах. В ответ Москва выслала из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.