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МИД РФ просит США и Великобританию передать информацию из "распечатки" по делу Скрипаля

Политика
27 марта, 10:23 дата обновления: 27 марта, 10:32 UTC+3

Представителя российского ведомства Марию Захарову интересует, почему материалы, переданные странам ЕС и Штатам, не были преданы гласности

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МИД РФ просит посольства США и Великобритании предоставить информацию из "распечатки" британской стороны по делу от отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"После этого интервью (посла США Джона Хантсмана ТАСС и газете "Коммерсантъ" - прим. ТАСС) я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве "доказательной базы", но не передают российской стороне и не предают гласности, - написала Захарова в Facebook. - Что это за "распечатка с обзором инцидента", которая доказывает вовлеченность государства в такое страшное преступление?"

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Как сообщил в понедельник посол США в РФ Джон Хантсман, британская сторона распространила на брифинге для иностранных дипломатов в Москве распечатку по делу об отравлении Скрипаля. "Вам стоит обратить внимание на информацию, которую обнародовала британская сторона, - сказал дипломат. - Они подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом. Это было в распечатке, которую раздавали [в британском посольстве]".

Захарова задала вопрос: "На основании каких доказательств США приняли решение о "виновности" России?" "Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязки к суду или следствию?" - обратила внимание она.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 россиян. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери, в чем ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих государств не останется без ответа.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Хантсман, Джон Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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