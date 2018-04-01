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Посол РФ в Лондоне назвал дело Скрипалей провокацией британской разведки

Политика
1 апреля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

По словам Александра Яковенко, для "сдерживания" России нужна была "мощная провокация, чтобы эту позицию поддержали и правительство, и народ"

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Дело Скрипалей является провокацией британской разведки, направленной на сдерживание России. Такое мнение в воскресенье в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ высказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

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"Несколько лет назад Британия активно размышляла, какова будет их роль в западном союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности ("Стратегия национальной безопасности и обзор стратегической обороны и безопасности Великобритании", принятая в 2015 году - прим. ТАСС), и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России", - сказал он.

По словам посла, для "сдерживания" России нужна была "мощная провокация, чтобы эту позицию поддержали и правительство, и народ". "Такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и сдерживать ее", - считает Яковенко.

Дело Скрипалей

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
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