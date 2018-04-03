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Слуцкий призвал не допустить "коллапса русского мира" на фоне школьной реформы в Латвии

Политика
3 апреля, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, нельзя "допустить, чтобы дискриминационные нормы, принятые в сегодняшней Латвии, распространились и на другие страны и континенты"

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал не допустить свертывания программ обучения на русском языке в других странах после введения в Латвии школьной реформы, фактически исключающей обучение на русском языке.

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"Считаю, что это напрямую связано с борьбой с русским языком и русским миром. И это требует немедленного вмешательства. Мы не имеем права допустить, чтобы дискриминационные нормы, принятые в сегодняшней Латвии, распространились и на другие страны и континенты", - заявил Слуцкий во вторник, выступая в рамках обсуждения заявления Госдумы "О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии". А такой "реальный риск", по его мнению, существует "на фоне той антироссийской истерии, которая идет сегодня из Вашингтона".

"Сегодня задача цивилизационной важности - не допустить коллапса русского мира и свертывания программ обучения на русском языке", - предупредил глава комитета.

На взгляд Слуцкого, "школьная реформа в Латвии, которая фактически запрещает обучение на языках нацменьшинств, в том числе русском, - это история с продолжением". "Еще в 2006 году латвийский Сейм принял дискриминационные поправки к закону об образовании, которые вводили 60% изучения предметов на латышском языке. А сегодняшние решения полностью завершают демонтаж системы образования на русском языке в Латвийской Республике. Ситуация грубейшим образом противоречит международным обязательствам Риги, прежде всего рамочной Конвенции национальных языков и языков нацменьшинств Совета Европы", - заключил он.

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Дума призвала ввести экономические меры против Латвии за запрет обучения на русском языке

Госдума 3 апреля призвала российское руководство рассмотреть возможность принятия экономических мер против Латвии за запрет обучения на русском языке. "Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах", - говорится в документе.

В заявлении напоминается, что латвийский Сейм принял законы, в соответствии с которыми среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах в значительной степени к 2021/22 учебному году будет предоставляться на латышском языке. Депутаты подчеркивают, что тем самым нарушаются провозглашенные в Конституции Латвии и подтвержденные ее международными обязательствами права на "сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств, жизненно актуальные для трети населения Латвии, прежде всего русского и русскоязычного".

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
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