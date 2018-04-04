Захарова: британское посольство в РФ должно оперативно выдать визу Виктории Скрипаль

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что посольство Великобритании в РФ оперативно выдаст визу двоюродной сестре пострадавшей в городе Солсбери россиянки Юлии Скрипаль Виктории Скрипаль. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки [в Великобританию] документы, - подчеркнула дипломат. - Рассчитываем, что британское посольство в Москве оперативно выдаст ей визу". "Возможно это сделано уже сегодня. По крайней мере у нас была информация о том, что сегодня должны быть оформлены документы", - заметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, "Виктория Скрипаль планирует приехать в Великобританию и навестить своих родных, оказать им моральную и психологическую поддержку". "Мы считаем, что это абсолютно естественное и искреннее желание, которое безусловно будет востребовано сейчас, когда появились сообщения об улучшении самочувствия Юлии Скрипаль", - отметила дипломат.

"Мы исходим из того, что это гуманитарная ситуация, мало того, это - ситуация, абсолютно находящаяся вне стандартных рамок, - обратила внимание Захарова. - И со своей стороны, безусловно, оказываем и будем оказывать Виктории Скрипаль необходимую помощь, консульское содействие во время пребывания в Великобритании".

О "Новичке"

Захарова также сказала, что Россия не получила ответа от лаборатории в Портон-Дауне, производилось ли там когда-либо вещество "Новичок".

"До сих пор Портон-Даун не ответил на главный и очень простой вопрос: а вы сами-то в Портон-Дауне занимались этим веществом, производили его, синтезировали его, изучали его? - отметила она. - У вас в лаборатории Портон-Даун имеется образец, субстанция того самого семейства "Новичков" по западной классификации, о котором идет столько разговоров? На эти вопросы Портон-Даун ни разу не ответил".

Официальный представитель МИД РФ выразила недоумение, почему британские правоохранительные органы "не займутся профессиональным расследованием произошедшего". "Почему, несмотря на многочисленные запросы, до сих пор никому не предоставлены никакие материалы по расследованию? Где расшифровка телефонных разговоров семейства Скрипалей, где запись с камер наблюдения, где доказательства или свидетельства некой последовательности, сохранности, достоверности всей цепочки сбора улик? Где детальное заключение лаборатории в Портон-Дауне по образцам проб, включая биоматериалы, которые якобы были взяты британскими специалистами у потерпевших?" - задала вопросы Захарова.

"В то время как Россия призывает к логике, к максимально транспарентному расследованию, диалогу в связи с делом Скрипалей, британская сторона предпочитает заниматься не просто догадками, а выстраиванием целенаправленной дезинформационной кампании, не предоставляет ни одного доказательства, ни одного факта и всю свою обвинительную линию выстраивает на теории highly likely ("весьма вероятно" в переводе с англ. яз.), - подчеркнула Захарова. - Речь идет даже не о нарушении общепринятого принципа презумпции невиновности. Мы говорим о нежелании государства - члена Совета Безопасности ООН, которое обладает ядерным оружием и соответственно несет особую ответственность за международную стабильность и безопасность, субъекта международного права вести логичный, открытый и справедливый диалог с другим государством с задействованием как двусторонних каналов, так и международных площадок, прежде всего Организации по запрещению химического оружия".

Публикация в США формулы "Новичка" может рассматриваться как грубейшее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

"Публикацию формулы "Новичка" с подачи или при попустительстве администрации США можно рассматривать как передачу знаний о химическом оружии, то есть как косвенную передачу, собственно, самого химического оружия и, собственно, [как] грубейшее нарушение КЗХО", - сказала она. - В связи с этим неудивительно, что Госдепартамент США рекомендовал своим сотрудникам уклоняться от обсуждения этой темы".

Захарова подчеркнула, что именно при попустительстве США была опубликована формула боевого отравляющего вещества и что это грубейшим образом нарушает КЗХО. "Структурная формула "Новичка", которая позволяет воссоздать это нервно- паралитическое вещество в любой высокотехнологичной лаборатории, впервые появилось лишь в книге Вила Мирзаянова (принимавший участие в разработках химоружия в СССР химик, перебравшийся на постоянное место жительства в США в 1996 году - прим. ТАСС), - сказала она. - Следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом один Статьи один КЗХО каждое государство - участник конвенции обязуется никогда ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было". По словам Захаровой, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон еще в 2009 году составила инструкцию для сотрудников внешнеполитического ведомства, в которой говорилось о том, как избегать темы "Новичка" и книги Вила Мирзаянова, где упомянута формула этого отравляющего вещества. "Как стало известно, в апреле 2009 года Хиллари Клинтон составила инструкцию для членов делегации Госдепартамента, которая направлялась на заседание "группы Австралии". "Группа Австралии" является неформальной группой западных стран. Она, естественно, возглавляется Соединенными Штатами Америки. Она согласует между собой экспортный контроль материалов, связанных с оружием массового уничтожения", - пояснила Захарова. "Эту инструкцию Хиллари Клинтон составила на случай, если в ходе переговоров будет подниматься тема нервно-паралитического вещества "Новичок" и/или книги Мирзаянова", - отметила она, подчеркнув, что информация была обнародована WikiLeaks и находится в свободном доступе. Высокопоставленный дипломат указала, что после публикации этой книги "специалисты из ряда стран, которые работали над проблематикой химического оружия, в том числе и в рамках ОЗХО, начали очень активно задавать американцам очень неудобные для них вопросы". Захарова процитировала пункты этой инструкции: по возможности избегать любого предметного обсуждения книги Мирзаянова; не начинать и не провоцировать разговоры о книге или не говорить по существу, если упомянутая тема возникает в разговоре; докладывать о любых случаях появления темы книги; выразить неосведомленность о сути упомянутой темы; аккуратно препятствовать предметному обсуждению этой темы, предлагая этот вопрос оставить экспертам в столицах. Официальный представитель МИД РФ предложила Госдепу прокомментировать эту информацию. Отказ сотрудничать

Британская сторона отказывается от любых контактов с Россией по делу Скрипаля.

"Как мы понимаем из британской, американской, европейской прессы, европейское общество абсолютно уверено, что Россия отказала Великобритании в предоставлении информации, отказалась каким-либо образом обсуждать этот вопрос и полностью закрыла возможности для взаимодействия. Это тотальное, стопроцентное вранье, - подчеркнула Захарова. - С первого же момента официально, по дипломатическим каналам, через наше посольство в Великобритании, непосредственно связываясь с британскими коллегами в Москве, мы настоятельно просили, предлагали, а потом и требовали начать совместный разговор, начать совместное изучение тех материалов, которыми обладает официальный Лондон, но все их засекретил".

"От любых контактов с РФ на любом уровне Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается. При этом делает все, чтобы восприятие в общественности этой ситуации было таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона", - отметила дипломат. Также британские правоохранительные органы до сих пор не предоставили расшифровок телефонных переговоров Скрипалей и записи с камер наблюдения. "Вызывает недоумение, почему британские правоохранительные органы не займутся профессиональным расследованием произошедшего, - отметила она. - Почему, несмотря на многочисленные запросы, до сих пор никому не предоставлены никакие материалы по расследованию? Где расшифровка телефонных разговоров семейства Скрипалей, где запись с камер наблюдения, где доказательства или свидетельства некой последовательности, сохранности, достоверности всей цепочки сбора улик? Где детальное заключение лаборатории "Портон-Даун" по образцам проб, включая биоматериалы, которые якобы были взяты британскими специалистами у потерпевших?". Правовое урегулирование ситуации Россия, созывая специальное заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипалей, рассчитывает на урегулирование ситуации в международно-правовом поле. "Созывая эту спецсессию, Россия рассчитывает на то, что все же удастся обеспечить решение данной проблемы в международно-правовом поле с задействованием всего имеющегося потенциала конвенции о запрещении химоружия, - сказала Захарова. - Важно отказаться от нагнетания напряженности, сосредоточиться на поиске правды и развязок сложившейся ситуации". "Только тщательное, всестороннее расследование инцидента на основе заинтересованного взаимодействия будет способствовать прояснению всех обстоятельств произошедшего в Солсбери. Россия к этому готова", - подчеркнула она. "С учетом всей серьезности прозвучавших в адрес России обвинений, последовавших за ними конкретных антироссийских действий ответы на поставленные вопросы рано или поздно всем без исключения участникам все равно предстоит дать", - обратила внимание официальный представитель дипведомства.