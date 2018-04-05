Консульство РФ в Одессе отслеживает ситуацию с задержанием сейнера "Норд"

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Консульство РФ в Одессе отслеживает ситуацию с задержанием 25 марта российского сейнера "Норд" в Азовском море с 10 членами экипажа на борту. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель консульства.

"Ситуацию с задержанием экипажа сейнера и капитана судна Владимира Горбенко отслеживаем, постоянно работаем в тесном контакте с защитой", - сказал он.

При этом представитель консульства не сообщил о дальнейших мерах, которые планирует предпринять диппредставительство по освобождению российских рыбаков.

Адвокат капитана "Норда" Дмитрий Щербина ранее в четверг сообщил, что Херсонский городской суд в 13:00 намерен избрать ему меру пресечения.

Капитану "Норда" предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда "на временно оккупированную территорию". "Для него требуют содержания под стражей, но по этой статье содержания под стражей быть не может. Но они пытаются обыграть ситуацию, якобы он скрывается от следствия, пытаясь сказать, что вручили ему повестку на допрос на 2 апреля. Он не явился, так как был лишен возможности выйти за пределы судна, и мы писали им об этом",- обрисовал ситуацию Щербина.

Остальной экипаж обвиняется в административном правонарушении.