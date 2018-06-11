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Организации соотечественников РФ в США соберут подписи в поддержку встречи Трампа и Путина

Политика
11 июня, 2:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июня. /ТАСС

Организаторы не привели конкретных деталей процесса

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Координационный совет организаций российских соотечественников США рекомендовал им способствовать в сборе подписей в поддержку проведения встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое положение закреплено в итоговой резолюции VI отчетно-выборного форума совета, который прошел в воскресенье в посольстве РФ в Вашингтоне.

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"Рекомендовать организациям российских соотечественников в сборе подписей в поддержку саммита Трамп - Путин на сайте Белого дома. Ответственный - Эдуард Лозанский", - говорится в документе, который был зачитан организаторами.

Лозанский - бывший советский ученый-физик, публицист и общественный деятель в США, который регулярно принимает участие в мероприятиях, направленных на активизацию российско-американского взаимодействия.

Организаторы не привели конкретных деталей процесса.

Ранее в Белом доме сообщили, что Австрия проинформировала американскую сторону о готовности стать площадкой для проведения американо-российского саммита, однако никакой конкретики по поводу этой возможной встречи пока нет. Путин в воскресенье, 10 июня, подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.

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