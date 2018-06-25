Парламент Чечни одобрил кандидатуру мэра Грозного на пост главы правительства республики

ГРОЗНЫЙ, 25 июня. /ТАСС/. Парламент Чечни в понедельник единогласно согласовал кандидатуру 46-летнего мэра Грозного Муслима Хучиева на пост председателя правительства региона, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

На прошлой неделе занимавший с 2012 года должность премьер-министра Чечни 43-летний Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента РФ. Глава Чечни заявил накануне, что выдвинул кандидатом на пост главы правительства Хучиева, на должность первого вице-премьера предложена кандидатура председателя Счетной палаты республики Исы Тумхаджиева.

"Парламент Чеченской Республики дал согласие на назначение дорогого брата Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чеченской Республики. За него проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты", - написал Кадыров.

Также получили поддержку кандидаты на должности первого заместителя председателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев и председателя Счетной палаты региона Абдулхамид Байбатыров.

Кадыров выразил благодарность председателю парламента Чечни Магомеду Даудову и всем депутатам за оказанное доверие внесенным главой региона в законодательный орган власти кандидатурам. "Уверен, что эти кадровые решения будут способствовать дальнейшему развитию экономики и социальной сферы Чечни", - добавил Кадыров.

Биография Хучиева

Муслим Хучиев в 1994 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета. В 2009 году он получил диплом Российской академии государственной службы при президенте РФ (государственное и муниципальное управление), в 2018 году в этом же вузе окончил магистратуру по экономике.

Трудовую деятельность начинал в Москве корреспондентом программы "Экран криминальных сообщений" телекомпании РТР, работал в службе информации телеканала "Деловая Россия" ВГТРК. С 2004 года начал работать в администрации президента и правительства Чечни, занимал разные должности, в том числе должность первого заместителя руководителя администрации президента и правительства республики.

С 2010 по 2012 годы был мэром Грозного, в августе 2015 года его переизбрали на эту должность, в январе 2016 года назначен также помощником главы Чеченской Республики по вопросам взаимодействия со СМИ. Женат, воспитывает пятерых детей.