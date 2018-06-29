Косачев: решение ЕС о продлении санкций позволяет Украине саботировать минские соглашения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Очередное продление ЕС санкций против России, принятое под давлением его антироссийского крыла, фактически служит оправданием для невыполнения Киевом минских соглашений. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом корреспондент ТАСС сообщил источник в Совете ЕС в кулуарах саммита. Как сообщается, после принятия политического решения саммита ЕС должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер, отметил дипломат.

"Нынешнее решение ЕС, увы, не про Россию, а про Украину. Де-факто ей и далее позволяется саботировать выполнение минских соглашений в угоду геополитическим амбициям антироссийски настроенной части Евросоюза", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, очень быстро может быть снята часть санкционного пакета Евросоюза, касающаяся реализации минских соглашений, но это было бы не выгодно странам - противникам России. "Был бы хоть какой-то прогресс в их реализации. Опять же нужен повод. Это отчетливо понимают противники России внутри ЕС (та же Польша), которые сделают всё, чтобы повода не было, иными словами - чтобы у Украины, от которой этот прогресс зависит от и до, так и не было бы реальной мотивации минские соглашения выполнять", - считает политик.

При этом он отметил, что налицо разброс мнений - "от "железобетонной" Польши до всё более сомневающейся Италии". "В этой "линейке" центр тяжести раз за разом сдвигается от условной Польши в сторону условной Италии: с одной стороны - бессмысленность санкций налицо, с другой - на политиков активно давит бизнес, с третьей - ущерб самому Евросоюзу не меньший", - уверен сенатор.

"Нет никаких сомнений, что если бы у сторонников отмены санкций появились бы хоть какие-то аргументы, какой-то повод пересмотреть санкционирую политику, сохранив лицо, решение тут же оказалось бы иным", - добавил он.

Санкции по Крыму

Он подчеркнул, что часть пакета санкций, касающаяся Крыма, не имеет никаких аргументов и в последствии "либо приобретёт имманентный характер, либо будет снята после официального признания Евросоюзом российского статуса Крыма". "Как это сделать без потери лица для ЕС - головная боль Брюсселя, но выход придется найти, слишком уж сильно противоречит его позиция отрицания воли людей полуострова пресловутым европейским ценностям", - не сомневается политик.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.