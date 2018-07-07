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Медведев возглавит делегацию РФ на церемонии инаугурации президента Турции

Политика
7 июля, 12:05 дата обновления: 7 июля, 12:22 UTC+3

Инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Анкаре 9 июля

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 9 июля в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

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"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 9 июля председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии, набрал 30,64% голосов.

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Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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