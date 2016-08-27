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Роструд проводит проверку в типографии в Москве, где при пожаре погибли 17 человек

Происшествия
27 августа, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Проводится проверка по соблюдению работодателем норм трудового законодательства
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Роструд проводит проверку в типографии в Алтуфьево в Москве, где произошел крупный пожар и погибли граждане Киргизии. Об этом сообщил ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Роструд расследует тяжелый групповой несчастный случай, произошедший в результате возгорания лифта в производственном помещении типографии ООО "Печатный экспресс" в Алтуфьево. Проводится проверка по соблюдению работодателем норм трудового законодательства. Под вопросом наличие трудовых договоров с работниками и, следовательно, легальности трудовых отношений в организации", - пояснил он.

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В соответствии с подписанными международными договорами гражданам стран ЕАЭС не нужно получать разрешительные документы при трудоустройстве в РФ.

По версии следствия, в субботу утром в одном из складских помещений типографии, расположенных по Алтуфьевскому шоссе, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Первостепенной версией причины возгорания на складе рассматривается короткое замыкание в лампе на первом этаже вблизи разгрузочной зоны.

Ранее начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов сообщил ТАСС, что погибшие легально работали на сгоревшем предприятии.

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