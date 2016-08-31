Допгруппы спасателей будут дежурить в поселках Приморья, где возможны подтопления

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дополнительные группы спасателей будут дежурить в поселках Приморского края, где из-за тайфуна возможны подтопления. Об этом сообщил ТАСС глава МЧС России Владимир Пучков.
"Учитывая прогноз погоды, мы заблаговременно выдвигаем группировку сил в те районы, где возможны новые подтопления. Группировка усиливается и в подтопленных населенных пунктах для оказания помощи местным жителям", - сказал министр.
Во всех пострадавших районах работают аварийно-восстановительные бригады, комиссии по чрезвычайным ситуациям, осуществляются подворовые обходы, ведется откачка воды. "Полным ходом выполняются профилактические мероприятия", - сообщил Пучков.
По его словам, пожарно-спасательные подразделения работают в тесном контакте с энергетиками, занимающимися восстановлением электричества, дежурят усиленные наряды полиции и бригады скорой помощи. "На жесткий контроль поставлено оказание помощи и поддержки пострадавшим, а также устойчивая работа социальной инфраструктуры", - отметил глава МЧС, подчеркнув, что ситуация находится под контролем Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ.
Приморский край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок", который ударил по региону после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. Согласно прогнозу, сегодня тайфун сольется над Приморьем с циклоном и двинется на северо-запад. В регионе вновь пойдут сильные дожди.